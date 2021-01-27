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Вернувшимся заробитчанам дадут 150 тыс. грн., но не всем

27.01.21 14:14 , Фокус
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Кабмин 27 января одобрили проект закона о помощи для экономической реинтеграции трудовых мигрантов. Об этом сообщил постоянный Представитель КМУ в Верховной Раде Василий Мокан.

Предлагается ввести систему стимулирующих мер, направленных на начало предпринимательской деятельности гражданами Украины, которые работали за рубежом и вернулись в страну.

Помощи для их экономической реинтеграции будет осуществляться за счет двух источников:

средств Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы единовременно на безвозвратной основе – для тех, кто имеет страховой стаж более 10 лет;
средств государственного бюджета – для тех, у кого страховой стаж менее 10 лет.

Размер пособия для экономической реинтеграции для трудовых мигрантов не будет превышать 150 тыс. грн. Правительство предполагает, что такую помощь будут претендовать 720 человек в год, поэтому затраты составят до 108 млн грн.

Напомним, в декабре 2019 года президент Владимир Зеленский анонсировал государственную программу "Возвращайся и оставайся", ориентированную на заробитчан. Но по сути, это оказалась программа доступных кредитов "5-7-9".

В декабре 2020 года глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко говорил о желании увеличить численность налогоплательщиков за счет заробитчан.

МинПром

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