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Украина хочет транспортировать в Европу водород

27.01.21 13:53 , Укринформ
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ООО "Оператор ГТС Украины" рассматривает украинско-словацкий коридор как эффективный маршрут транспортировки водорода в Европу.

Об этом заявила руководитель направления по международной деятельности и работе с государственными органами "Оператора ГТС Украины" Ольга Белькова во время выступления на онлайн-панели словацко-украинского дискуссионного форума которая состоялась 26 января вечером, передает Укринформ.

"Украинская ГТС рассматривает возможности транспортировки водорода в страны ЕС. Украинско-словацкий газовый коридор может стать эффективным газовым маршрутом Европы", - сообщила во время выступления Ольга Белькова.

Как известно, в рамках Экспертного совета при Министерстве энергетики создана рабочая группа по развитию водородной энергетики.

Минэнерго рассматривает 3 сценария транспортировки водорода из Украины в Европейский Союз: в кратко-, средне - и долгосрочной перспективе.

Краткосрочная перспектива предполагает, что водород будет транспортироваться в небольших количествах в газообразном состоянии в цистернах, с помощью грузовых автомобилей.

В среднесрочной перспективе: водород может транспортироваться как жидкий органический водород (LOHC) грузовиками и при помощи железнодорожной инфраструктуры.

В долгосрочных планах: использование региональной и транспортной инфраструктуры газопроводов для местных перевозок в больших количествах и для экспорта.

В Минэнерго также сообщали, что в соответствии с "Инициативой зеленого водорода для Европейского Зеленого курса 2x40 ГВт" и планом выхода из кризиса COVID-19, на Украину выделено создание 10 ГВт новых мощностей по производству "зеленого" водорода, из которых большая часть предназначена для экспорта в Европейского Союза.

МинПром

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