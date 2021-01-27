Украина хочет транспортировать в Европу водород

ООО "Оператор ГТС Украины" рассматривает украинско-словацкий коридор как эффективный маршрут транспортировки водорода в Европу.
Об этом заявила руководитель направления по международной деятельности и работе с государственными органами "Оператора ГТС Украины" Ольга Белькова во время выступления на онлайн-панели словацко-украинского дискуссионного форума которая состоялась 26 января вечером, передает Укринформ.
"Украинская ГТС рассматривает возможности транспортировки водорода в страны ЕС. Украинско-словацкий газовый коридор может стать эффективным газовым маршрутом Европы", - сообщила во время выступления Ольга Белькова.
Как известно, в рамках Экспертного совета при Министерстве энергетики создана рабочая группа по развитию водородной энергетики.
Минэнерго рассматривает 3 сценария транспортировки водорода из Украины в Европейский Союз: в кратко-, средне - и долгосрочной перспективе.
Краткосрочная перспектива предполагает, что водород будет транспортироваться в небольших количествах в газообразном состоянии в цистернах, с помощью грузовых автомобилей.
В среднесрочной перспективе: водород может транспортироваться как жидкий органический водород (LOHC) грузовиками и при помощи железнодорожной инфраструктуры.
В долгосрочных планах: использование региональной и транспортной инфраструктуры газопроводов для местных перевозок в больших количествах и для экспорта.
В Минэнерго также сообщали, что в соответствии с "Инициативой зеленого водорода для Европейского Зеленого курса 2x40 ГВт" и планом выхода из кризиса COVID-19, на Украину выделено создание 10 ГВт новых мощностей по производству "зеленого" водорода, из которых большая часть предназначена для экспорта в Европейского Союза.