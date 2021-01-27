Кабмин заменил прожиточный минимум базовой величиной Кабинет министров одобрил законопроект об упорядочении системы расчетов размеров прожиточного минимума, социальных выплат, денежных платежей и пошлин и платы за предоставления административных услуг (административного сбора). Предлагается изменить методологию расчетов.



Соответствующий проект постановления принят во время заседания правительства 27 января, которое транслировалось на Youtube-канале Кабмина.



Проект акта предлагается с 1 января 2022 года:



усовершенствовать методологию формирования прожиточного минимума. Стоимость непродовольственных товаров и услуг предлагается определять структурным методом исходя из установленного соотношения стоимости наборов продуктов питания и стоимости непродовольственных товаров и услуг в структуре прожиточного минимума (в структуре прожиточного минимума удельный вес стоимости наборов продуктов питания и непродовольственных товаров соответственно составляет - 50/50%)

предлагается:



изменить расчетную величину прожиточного минимума к выплатам, которые являются неосновными доходами граждан, таким как повышение, доплаты и надбавки, на базовую величину для социальных выплат на детей и базовую величину для социальных выплат населению, которые предполагается просматривать дважды в год;

определить единые подходы к расчету надбавок, повышений и других выплат с обеспечением их ежегодного (не менее 2 раза в год) повышения;

для расчета штрафных санкций и административных взысканий использовать базовую величину для денежных платежей и взысканий, а для расчета размеров платы за предоставление административных услуг (административного сбора) - базовую величину для административных сборов.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, базовым государственным социальным стандартом, на основе которого определяются государственные социальные гарантии, является прожиточный минимум. Сегодня реальный прожиточный минимум более чем вдвое превышает законодательно установленный.



К величине прожиточного минимума привязано более 150 разнообразных видов выплат, что имеет значительное влияние при планировании расходов бюджетов всех уровней. Часть из этих выплат не имеет никакого отношения к прожиточному минимуму как критерию бедности (например, штрафы, денежные взыскания за административные, уголовные и другие нарушения).



"Следовательно, любое увеличение прожиточного минимума приводит к автоматическому пересчету значительного количества выплат и необходимости дополнительных расходов бюджетов всех уровней", - говорится в документе.



Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров утвердил минимальный размер должностного оклада в 2021 году в государственных органах. Минимальный оклад составит 4540 гривен. По закону минимальный размер должностного оклада не может быть менее двух размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом.



Напомним, с 1 декабря 2020 года в Украине повысился прожиточный минимум до 2189 гривен. От его размера зависят социальные и трудовые выплаты.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



