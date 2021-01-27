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Кабмин заменил прожиточный минимум базовой величиной

27.01.21 13:12 , РБК Украина
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Кабинет министров одобрил законопроект об упорядочении системы расчетов размеров прожиточного минимума, социальных выплат, денежных платежей и пошлин и платы за предоставления административных услуг (административного сбора). Предлагается изменить методологию расчетов.

Соответствующий проект постановления принят во время заседания правительства 27 января, которое транслировалось на Youtube-канале Кабмина.

Проект акта предлагается с 1 января 2022 года:

усовершенствовать методологию формирования прожиточного минимума. Стоимость непродовольственных товаров и услуг предлагается определять структурным методом исходя из установленного соотношения стоимости наборов продуктов питания и стоимости непродовольственных товаров и услуг в структуре прожиточного минимума (в структуре прожиточного минимума удельный вес стоимости наборов продуктов питания и непродовольственных товаров соответственно составляет - 50/50%)
предлагается:

изменить расчетную величину прожиточного минимума к выплатам, которые являются неосновными доходами граждан, таким как повышение, доплаты и надбавки, на базовую величину для социальных выплат на детей и базовую величину для социальных выплат населению, которые предполагается просматривать дважды в год;
определить единые подходы к расчету надбавок, повышений и других выплат с обеспечением их ежегодного (не менее 2 раза в год) повышения;
для расчета штрафных санкций и административных взысканий использовать базовую величину для денежных платежей и взысканий, а для расчета размеров платы за предоставление административных услуг (административного сбора) - базовую величину для административных сборов.
Как отмечается в пояснительной записке к проекту, базовым государственным социальным стандартом, на основе которого определяются государственные социальные гарантии, является прожиточный минимум. Сегодня реальный прожиточный минимум более чем вдвое превышает законодательно установленный.

К величине прожиточного минимума привязано более 150 разнообразных видов выплат, что имеет значительное влияние при планировании расходов бюджетов всех уровней. Часть из этих выплат не имеет никакого отношения к прожиточному минимуму как критерию бедности (например, штрафы, денежные взыскания за административные, уголовные и другие нарушения).

"Следовательно, любое увеличение прожиточного минимума приводит к автоматическому пересчету значительного количества выплат и необходимости дополнительных расходов бюджетов всех уровней", - говорится в документе.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров утвердил минимальный размер должностного оклада в 2021 году в государственных органах. Минимальный оклад составит 4540 гривен. По закону минимальный размер должностного оклада не может быть менее двух размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом.

Напомним, с 1 декабря 2020 года в Украине повысился прожиточный минимум до 2189 гривен. От его размера зависят социальные и трудовые выплаты.

МинПром

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