Северодонецкий Азот инвестировал 100 млн грн в модернизацию производства Предприятие "Северодонецкое объединение "Азот", входящее в группу предприятий азотного бизнеса Group DF, инвестировало в модернизацию производства 101 млн гривен в 2020 году. Об этом говорится в сообщении Group DF.



Большая часть этой суммы была потрачена на восстановление работы цехов производства аммиака (1-А) и карбамида. "В 2020 году мы восстанавливали работоспособность наших основных производственных площадок. Ключевым событием года стало восстановление в марте полного производственного цикла по выпуску минеральных удобрений: запущен в работу цех аммиака 1-А, возобновлено производство карбамида. В базовых производственных цехах мы реализовали все положенные плановые ремонты и модернизировали технологическое оборудование предприятия", – заявил на рабочем заседании Союза химиков Украины председатель правления предприятия Леонид Бугаев.



Крупнейшими капитальными проектами года на "Северодонецком "Азоте" стали: ремонт и реконструкция цеха производства аммиака 1-А (17,84 млн гривен), модернизация склада аммиака (3,4 млн гривен), ремонт грануляционной башни и модернизация установки по производству КАС (5,2 млн гривен), строительство и модернизация линий по упаковке и отгрузке карбамида в "биг-беги" (1,3 млн гривен).



Согласно сообщению, комплексные ремонтные кампании в 2020 году были проведены не только в основных технологических, но и в энергетических подразделениях "Азота".



В частности, в 2020 году была проведена реконструкция оборудования в цехе пароснабжения (2,1 млн гривен) и выполнен ремонт фильтровальных установок в цехе водоснабжения (1,5 млн гривен). Основной их целью стало повышение надежности обеспечения паром и оборотной водой подразделений, выпускающих минеральные удобрения.



"Северодонецкий "Азот" является крупным производителем аммиака, карбамида и аммиачной селитры. Предприятие входит в состав компании Ostchem, которая объединяет предприятия азотной химии Group DF.



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