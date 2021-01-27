Синоптики прогнозируют сильные снегопады В ближайшие сутки, 28 января, в связи с перемещением активного южного циклона в большинстве южных, центральных и северных областей ожидаются сложные погодные условия, сообщает в среду Укргидрометцентр.



В четверг в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях значительный снег, налипание мокрого снега, местами метель, на остальной территории умеренный (в западных областях небольшой) снег; в восточных, Запорожской и Днепропетровской областях местами дождь.



На дорогах, кроме юго-востока, гололедица.



Ветер северный (в восточных областях и в Приазовье – южный), 7-12 м/с, в южных и восточных областях порывы 15-20 м/с.



Температура в течение суток от 1° тепла до 4° мороза, в Карпатах 6-11° мороза; в восточных областях, Приазовье и Крыму ночью 1-6° тепла, днем 4-9°.



В Киеве - снег, на дорогах гололедица. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура в течение суток 0-2° мороза.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 28 января самая высокая температура днем была 7,5 в 1983, 1990г., самая низкая ночью -22,6 в 1892г.



В пятницу, 29 января, в Украине временами небольшой снег, днем на юге и в Закарпатье с дождем. На дорогах большинства областей, кроме юго-востока, гололедица. Ветер западный, юго-западный, 5-12 м/с, на юге местами порывы 15-20 м/с.



Температура ночью 3-8° мороза, на Правобережье местами 9-11° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла; в восточных и юго-восточных областях в течение суток от 2° мороза до 4° тепла; в Крыму ночью около 0°, днем 4-9° тепла.



В Киеве - небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-5° мороза, днем 0-2° мороза.



МинПром

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