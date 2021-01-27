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В США подвели итоги повторного расследования по импорту труб

27.01.21 12:26 , Металлоснабжение с сбыт
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Министерство торговли США подвело итоги ряда повторных расследований, относящихся к различным сегментам национального рынка труб.

В частности были получены предварительные данные по импорту толстостенных прямоугольных сварных труб из Мексики и Южной Кореи. Для большинства мексиканских компаний демпинговая маржа была установлена на уровне 1,75%, а для компании Maquilacero и всех корейских производителей приравнена к нулю.

В том же расследовании не было найдено признаков субсидирования экспорта данной продукции турецкой компанией Ozdemir. Ей не придется платить компенсационную пошлину.

Также была предварительно обнулена антидемпинговая пошлина на некоторые виды нефтегазовых труб производства корейской компании Hyundai Steel. Для SeAH Steel и других поставщиков из Кореи предварительная демпинговая маржа составила 1,07%.

А вот для таиландских производителей круглых сварных труб антидемпинговая пошлина после проведения повторного расследования была повышена от прежних 5,15, действовавших с 2019 г., до 37,55%.

МинПром

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