Законопроект о промзагрязнении требует доработки - промышленники

Законопроект №4167 "О предотвращении, снижении и контроле промышленного загрязнения" ставит под угрозу существование целых отраслей экономики, и негативно отразится на общем уровне занятости и уровне жизни граждан Украины.
Об этом говорится в открытом письме к председателю Верховной рады Дмитрию Разумкову и премьер-министру Дмитрию Шмыгалю, который подписали представители ОП "Укрметаллургпром", "Федерации металлургов Украины", Ассоциации "Укрцемент", НПА "Укркокс", Украинской ассоциации производителей ферросплавов и другой электрометаллургической продукции "УкрФА" и Союза химиков Украины.
Промышленники напоминают: пока украинская экономика в целом и ее промышленность в частности находятся в кризисном состоянии. В частности, совокупным финансовым результатом до налогообложения крупных и средних промышленных предприятий Украины за 9 месяцев прошлого года является убыток в размере 44,9 млрд грн.
В таких тяжелых условиях особое значение приобретают совместные усилия Верховной Рады, Кабинета министров и бизнес-среды, которые направлены на восстановление экономического роста в Украине.
"Однако законопроект №4167, рассмотрение которого планируется в Верховной раде на текущей пленарной неделе, не учитывает сегодняшнего состояния украинской экономики и финансовых возможностей предприятий. Законопроект предусматривает обязательства украинских предприятий перейти на европейские нормы выбросов загрязняющих веществ и, соответственно, вложить значительные инвестиции в модернизацию, причем в крайне короткие сроки", — отмечается в письме.
В условиях экономического кризиса и при отсутствии любых инструментов поддержки со стороны государства обязательства, которые накладывает законопроект, объективно не могут быть выполнены. Именно поэтому, убеждены промышленники, принятие этого законопроекта нужно избежать.
"Принятие законопроекта №4167 в текущей реакции не только ставит под угрозу будущую работу целых отраслей украинской промышленности, но и напрямую негативно отразится на общем уровне занятости и уровне жизни граждан Украины. Поэтому мы обращаемся к вам, уважаемый Дмитрий Александрович, с просьбой не включать в недельные повестки дня пленарных заседаний Верховной Рады на ближайшие пленарные недели проекта ЗУ № 4167, и способствовать доработке данного проекта закона Комитетом Верховной рады по вопросам экологической политики и природопользования перед вынесением до первого чтения", — подчеркивают промышленники.
Вместе с тем они выразили готовность присоединиться к доработке законопроекта. "Представители наших ассоциаций готовы оказать экспертную помощь в вопросе доработки проекта закона № 4167, чтобы подготовить сбалансированный и согласованный проект, который будет способствовать экологической модернизации украинской промышленности без угроз для социально-экономического развития страны", — резюмируется в письме.