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Китай увеличил импорт ферроникеля

27.01.21 11:26 , Металлоснабжение с сбыт
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Как сообщает китайское издание "Shanghai Metals Market" (SMM), в 2020 г. китайские компании увеличили импорт никелевого сырья в виде ферроникеля или никельсодержащего чугуна (NPI), но снизили закупки руды вследствие введения запрета на ее экспорт в Индонезии.

В декабре Китай, в частности, закупил 340,4 тыс. т NPI, что на 70,4% превысило уровень аналогичного периода предыдущего года, а за весь год в страну поступило 3,44 млн. т этой продукции, на 80% больше, чем годом ранее.

Основным поставщиком ферроникеля и NPI в Китай выступает Индонезия. В 2020 г. из этой страны поступило 2,74 млн. т этого сырья, что почти вдвое превышает уровень 2019 г. При этом, как отмечает SMM, в индонезийском материале, в среднем, увеличилось содержание никеля.

В то же время, китайский импорт никелевой руды в 2020 г. снизился на 34,4% по сравнению с предыдущим годом до 38,7 млн. т. Из них 31,8 млн. т поступило с Филиппин, что практически соответствует уровню 2019 г. Вторым по величине поставщиком данного сырья выступила Новая Каледония — 2,73 млн. т, на 47,8% больше, чем в предыдущем году.

МинПром

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