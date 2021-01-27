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Индия продлила пошлины на х/к прокат из нержавейки

27.01.21 11:11 , Металлоснабжение с сбыт
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Министерство торговли и промышленности Индии приняло окончательное решение в рамках повторного антидемпингового расследования по импорту нержавеющего холоднокатаного проката толщиной до 4 мм и шириной от 600 до 1250 мм либо более 1250 мм для продукции, не предназначенной для дальнейшей переработки.

Индийский Директорат по торговым спорам рекомендовал оставить в силе антидемпинговые пошлины на продукцию из Китая и Южной Кореи. Их ставки в течение нового пятилетнего срока составят 57,39% для китайских компаний, 5,39% для Posco и 13,44% для прочих корейских поставщиков.

В то же время, действовавшие ранее антидемипинговые пошлины на нержавеющий холоднокатаный прокат из Евросоюза, США, Таиланда, Тайваня и ЮАР отменены. По данным расследование, это не должно привести к возобновлению практики демпинговых поставок.

Инициаторами повторного расследования выступили индийские производители нержавеющего проката компании Jindal Stainless Steel Limited, Jindal Stainless Hisar Limited и Jindal Stainless Steelway Limited.

МинПром

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