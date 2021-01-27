Индия продлила пошлины на х/к прокат из нержавейки

Министерство торговли и промышленности Индии приняло окончательное решение в рамках повторного антидемпингового расследования по импорту нержавеющего холоднокатаного проката толщиной до 4 мм и шириной от 600 до 1250 мм либо более 1250 мм для продукции, не предназначенной для дальнейшей переработки.
Индийский Директорат по торговым спорам рекомендовал оставить в силе антидемпинговые пошлины на продукцию из Китая и Южной Кореи. Их ставки в течение нового пятилетнего срока составят 57,39% для китайских компаний, 5,39% для Posco и 13,44% для прочих корейских поставщиков.
В то же время, действовавшие ранее антидемипинговые пошлины на нержавеющий холоднокатаный прокат из Евросоюза, США, Таиланда, Тайваня и ЮАР отменены. По данным расследование, это не должно привести к возобновлению практики демпинговых поставок.
Инициаторами повторного расследования выступили индийские производители нержавеющего проката компании Jindal Stainless Steel Limited, Jindal Stainless Hisar Limited и JindalStainless Steelway Limited.