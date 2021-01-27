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Liberty Steel готовит предложение о покупке ThyssenKrupp Steel

27.01.21 10:58 , Металлоснабжение с сбыт
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Британская металлургическая компания Liberty Steel, входящая в частную промышленную группу GFG Alliance, сообщила о подготовке предложения по покупке металлургического подразделения германской корпорации ThyssenKrupp.

Британцы заявляли о заинтересованности в такой сделке в октябре 2020 г., а затем получили право на проведение проверки финансового состояния ThyssenKrupp Steel.

Условия предложения и сроки совершения сделки не раскрываются. Но, по данным Argus, британский инвестиционный банк Jefferies оценил подразделение, бывшее до последнего времени убыточным, примерно в 1 млрд. евро.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что профсоюзы и ряд акционеров ThyssenKrupp выступили против продаже подразделения компании Liberty Steel. Но по сведениям агентства Reuters, британцы пообещали не проводить увольнения сотрудников до 2026 г. и обеспечить равное представительство британской и германской сторон в правлении.

Как ожидается, у антимонопольных органов не будет особых возражений против слияния. Основными клиентами ThyssenKrupp Steel являются автомобильные компании, тогда как Liberty Steel практически не представлена в этом сегменте.

Также предполагается, что объединение позволит больше загрузить мощности германской компании за счет поставок подката на предприятия Liberty по производству оцинкованной стали в Бельгии и Люксембурге, ранее приобретенные у ArcelorMittal. По расчетам Deutsche Bank, снижение затрат благодаря экономии на масштабах составит порядка 200-300 млн. евро.

Приобретение ThyssenKrupp Steel превратит Liberty во второго по величине производителя стали в Европе. При этом британская компания 23 января окончательно присоединила к своим активам польский завод Huta Czestochowa, выкупленный у государства примерно за 42 млн. евро.

МинПром

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