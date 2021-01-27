Нафтогаз установил цены на февраль

Компания "Нафтогаз" установила цену на газ в феврале - 6,86 грн/кубометр. Об этом сообщили в пресс-службе "Нафтогаза".
"В феврале в рамках тарифного плана "Месячный" цена голубого топлива - 6,86 грн/куб.м с НДС. Она ниже рекомендованной правительством цене за счет минимальной собственной наценки", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что "Нафтогаз" как поставщик "последней надежды" готов поставлять газ всем бытовым потребителям, поставщик которых не сможет или откажется обеспечить своих клиентов газом по регулируемой цене - 6.99 грн/куб.м с НДС.
Напомним, 18 января Кабинет Министров снизил цену на газ для населения в Украине до 6,99 грн за кубометр. Предельная цена будет действовать до конца отопительного сезона или до конца карантина.