Украина увеличила размер госдолга Совокупный государственный долг Украины в декабре 2020 года вырос на 7,15% в долларах США - до $90,26 млрд и на 6,41% в гривне - до 2,551 трлн грн, свидетельствуют данные на сайте Министерства финансов.



Согласно данным Минфина, прямой госдолг в декабре этого года в долларовом выражении вырос на 7,86% - до $79,9 млрд, в гривневом – на 7,12%, до 2,259 трлн грн.



В том числе внешний прямой долг в минувшем месяце в долларах вырос на 5,25% - до $44,51 млрд.



Гарантированный государством долг в декабре 2020 года увеличился на 1,87% - до $10,35 млрд, в гривне - на 1,21%, до 292,7 млрд грн.



За 2020 год совокупный госдолг Украины вырос на 6,98% в долларовом эквиваленте и на 19,16% в гривневом.



По информации Минфина, доля обязательств в долларах в общей структуре госдолга по итогам октября снизилась до 36,16%, в СПЗ - до 14,21%, в японской иене - до 0,64%, тогда как в евро - выросла до 13,94%, в гривне - до 35,05%.



Официальный курс доллара, по которому Минфин рассчитывает долг, в декабре составил 28,27 грн/$ по сравнению с 28,47 грн/$ в ноябре и 23,69 грн/$1 на начало 2020 года.



МинПром

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