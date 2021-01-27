В 2020 году Китай увеличил производство нержавейки на 2,5% В течение 2020 года производство, импорт и потребление нержавеющей стали в КНР продемонстрировали рост. Так, за прошедший год китайские металлургические предприятия выплавили 30,14 млн. тонн такой стали, улучшение показателей в годовом сопоставлении — 0,739 млн. тонн или 2,51%, сообщает Argus со ссылкой на данные ассоциации производителей спецсталей КНР.



Доля 300-й нержавеющей стали в общем объёме составила 47,71% или 14,38 млн. тонн, что на 6,58% больше по сравнению с 2019 годом. Производство 400-й серии выросло на 7,68% до 5,93 млн. тонн. По 200-й стали показатели снизились на 5,68% до 9,64 млн. тонн.



Импорт нержавеющей стали в КНР составил за 2020 год 1,81 млн. тонн — на 61,33% больше в годовом сопоставлении. Ввоз квадратной заготовки при этом вырос на 468,15% до 0,864 млн. тонн. Экспорт нержавеющей стали сократился на 6,95% до 3,42 млн. тонн.



Видимое потребление нержавейки в Китае составило 25,61 млн. тонн, что превышает итог 2019 года на 6,46%.



Прогноз на 2021 год предполагает рост производства нержавеющей стали в КНР до 32 млн. тонн.



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