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В 2020 году Китай увеличил производство нержавейки на 2,5%
27.01.21 09:27 , МеталлСервис
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В течение 2020 года производство, импорт и потребление нержавеющей стали в КНР продемонстрировали рост. Так, за прошедший год китайские металлургические предприятия выплавили 30,14 млн. тонн такой стали, улучшение показателей в годовом сопоставлении — 0,739 млн. тонн или 2,51%, сообщает Argus со ссылкой на данные ассоциации производителей спецсталей КНР.
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