Экологическая политика в Украине нуждается в перезагрузке Экологическая политика в Украине нуждается в серьезной перезагрузке. Об этом заявил народный депутат Сергей Магера.



Политик обратил внимание на то, что Украина официально поддержала как мировые, так и общеевропейские инициативы, связанные с декарбонизацией: Парижское соглашение, European Green Deal и Carbon Border Adjustment. Концепция трансформации украинской угольной промышленности предусматривает до 2030 закрытие всех убыточных угольных шахт, а к 2070 – полный отказ от угля.



"К сожалению, на этом наше сходство с ЕС заканчивается. В 2019 Евросоюз потратил на финансирование экологических инициатив более 23 млрд евро. Правительства стран-членов ЕС демонстрируют лояльность и оказываю государственную поддержку промышленным компаниям, которые разделяют цели декарбонизации и активно проводят экотрансформацию производства", - сказал С.Магера.



Нардеп подчеркнул, что Украина и близко не имеет тех финансовых возможностей, который есть у Европейского Союза. Вопросы, связанные с внедрением экотехнологий в промышленности, не являются приоритетными для правительства. Регламентация европейских практик происходит топорно, без учета позиций бизнеса и экспертного сообщества.



"Яркий пример – вредный для промышленников законопроект № 4167. Авторы документа установили жесткие правила по выбросам СО2 и 7-летний переходной период для перехода предприятий на новые экостандарты. Это абсолютно нереально, учитывая критическое финансовое состояние украинской промышленности. Если наша власть продолжит в том же духе, мы рискуем через 10 лет не только потерять промышленный потенциал и экспортные рынки, но и понимание наших европейских партнеров", - резюмировал С.Магера.



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