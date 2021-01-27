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В условиях пандемии Украине важно сохранить ГМК - мнение

27.01.21 08:07
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В условиях пандемии важно сохранить стержневые отрасли украинской экономики, такие как горно-металлургический комплекс. Такое мнение высказал народный депутат Дмитрий Шпенов.

"Если в 2021 году спрос на металлургическую продукцию продолжит расти, крупных потерь удастся избежать, даже с учетом возможности введения новых и продления существующих торговых ограничений. Если конъюнктура на мировых рынках ухудшится, нашим промышленникам потребуется помощь государства. Сохранить промышленный потенциал Украины в условиях существующего кризиса – стратегическая задача национальной экономической политики", - сказал он.

Нардеп напомнил, что согласно результатам исследования, проведенного Международной организацией труда (МОТ), мировая экономика в 2020 году потеряла 255 млн рабочих мест. Мировой ВВП сократился 3,7 трлн долл или 4,4%, по сравнению с 2019 годом. Эти потери более чем в 4 раза больше потерь от масштабного глобального экономического кризиса 2008-2009 гг.

Основной удар пандемии пришелся по сфере услуг, пищевой индустрии и розничной торговле. На снижение объемов производства повлияли низкая потребительская и социальная активность.

В то же время небольшой рост отмечен в горнодобывающей отрасли и сфере коммунальных услуг. В большей степени это связано с определенными производственными особенностями в промышленности и ростом экономической активности во второй половине 2020 года.

Отмечается, что ни один из вызовов коронакризиса так и не был решен до конца. В 2021 год человечество вошло в состоянии второй волны пандемии. Вакцина хоть и появилась, но вакцинация продвигается медленными темпами. Остается много вопросов, связанных с эффективностью вакцин, их побочными действиями, а главное, - доступностью для бедных стран.

МОТ рассматривает три возможных прогноза на 2021 год. Пессимистический: вакцинации проваливается, и мировая экономика потеряет еще 130 млн рабочих мест. Базовый: вакцинация проходит, как было запланировано, рабочих мест станет на 90 млн больше. Оптимистический: вакцинация пройдет успешнее, чем ожидалось, тогда мировая экономика потеряет всего 30 млн рабочих мест.

"Как видно, в быстрое восстановление мировой экономики в этом году никто не верит. Вопрос, на сколько большими будут потери от последствий карантинного кризиса. Важно, чтобы это поняла и украинская власть. Возможности помогать нам у наших международных партнеров будут ограничены", - резюмировал Д.Шпенов.

МинПром

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