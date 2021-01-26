Интерпайп полностью погасил задолженность по еврооблигациям Украинская промышленная компания "Интерпайп" досрочно погасила еврооблигации на общую сумму 309,192 млн долл. с контрактным сроком погашения в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба компании.



Окончательное погашение было осуществлено 26 января 2021 года.



Напомним, в октябре 2019 года "Интерпайп" объявил о реструктуризации своей задолженности, которая была оформлена в новый выпуск еврооблигаций-2024 и банковские кредиты на общую сумму 400 млн долл.



В течение прошлого года "Интерпайп" осуществил серию частичных досрочных погашений еврооблигаций: в январе – на 98,5 млн долл., в августе – на 97 млн долл, в октябре – на 32,4 млн долл., в декабре - 74,8 млн долл. 26 января 2021 года компания осуществила последнее погашение на сумму 6,5 млн долл. Кроме того, ранее компания выплатила 90,8 млн долл. банковского долга.



"Компания успешно завершила этот сложный этап, досрочно погасив задолженность на общую сумму 400 млн долл. После реструктуризации компания направляла все свободные средства на погашение долга перед кредиторами. Сейчас финансовое состояние "Интерпайп" устойчивое и стабильное, это позволяет нам начать новую страницу и сосредоточиться на выполнении стратегии развития компании", - отметил директор по экономике и финансам компании Денис Морозов.



"Интерпайп" – украинская промышленная компания, производитель бесшовных труб и ж/д колес. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы. В 2020 году "Интерпайп" реализовал 662 тыс. т готовой продукции, в том числе – 192 тыс. т ж/д продукции. Продажи ж/д продуктов осуществляются под брендом KLW.



В "Интерпайпе" работают 11 тыс. сотрудников. В 2019 году компания перечислила в бюджеты всех уровней 3,25 млрд. грн.



МинПром



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