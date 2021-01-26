Китай намерен и далее наращивать производство нержавейки Согласно данным Китайской ассоциации предприятий по производству специальной стали, в 2020 году производство, импорт и потребление нержавеющей стали в Китае выросли.



В 2020 году страна произвела 30,14 млн тонн необработанной нержавеющей стали, что на 2,51% больше, чем в 2019 году.



Производство нержавеющей стали серии 300, содержащей хром и никель, увеличилось на 6,58% в годовом исчислении, до 14,38 млн тонн в 2020 году, что составляет 47,71% от общего объема производства Китая. По сравнению с 2019 годом эта доля увеличилась на 1,82%.



Производство нержавеющей стали серии 400, содержащей хром, выросло на 7,68% по сравнению с годом ранее до 5,93 млн тонн и составило 19,66%, что на 0,94% больше, чем годом ранее.



Производство нержавеющей стали серии 200, содержащей марганец и хром, снизилось на 5,68% в годовом исчислении до 9,64 млн тонн в 2020 году и составило 32%, что на 2,78% меньше, чем в 2019 году.



В прошлом году Китай произвел 191 432 тонны дуплексной нержавеющей стали, что на 5,8% больше, чем в 2019 году.



Импорт нержавеющей стали в Китай в 2020 году составил 1,81 млн тонн, увеличив этот показатель на 61,33% в годовом исчислении, включая рост импорта заготовки на 468,15%, который составил 863,9 тыс. Тонн. Экспорт нержавеющей стали упал на 6,95% с 2019 г., до 3,42 млн тонн в 2020 г.



Видимое потребление нержавеющей стали в стране в 2020 году составило 25,61 млн тонн, что на 6,46% больше, чем годом ранее.



По прогнозам, в 2021 году Китай произведет 32 млн тонн нержавеющей стали, что более чем на 6% по сравнению с 2020 годом. Ожидается, что это приведет к увеличению потребления феррохрома и руды в стране и увеличит импорт в 2021 году после падений в прошлом году.



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