Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Китай намерен и далее наращивать производство нержавейки

26.01.21 17:52 , Steelland
печать
размер текста:

Согласно данным Китайской ассоциации предприятий по производству специальной стали, в 2020 году производство, импорт и потребление нержавеющей стали в Китае выросли.

В 2020 году страна произвела 30,14 млн тонн необработанной нержавеющей стали, что на 2,51% больше, чем в 2019 году.

Производство нержавеющей стали серии 300, содержащей хром и никель, увеличилось на 6,58% в годовом исчислении, до 14,38 млн тонн в 2020 году, что составляет 47,71% от общего объема производства Китая. По сравнению с 2019 годом эта доля увеличилась на 1,82%.

Производство нержавеющей стали серии 400, содержащей хром, выросло на 7,68% по сравнению с годом ранее до 5,93 млн тонн и составило 19,66%, что на 0,94% больше, чем годом ранее.

Производство нержавеющей стали серии 200, содержащей марганец и хром, снизилось на 5,68% в годовом исчислении до 9,64 млн тонн в 2020 году и составило 32%, что на 2,78% меньше, чем в 2019 году.

В прошлом году Китай произвел 191 432 тонны дуплексной нержавеющей стали, что на 5,8% больше, чем в 2019 году.

Импорт нержавеющей стали в Китай в 2020 году составил 1,81 млн тонн, увеличив этот показатель на 61,33% в годовом исчислении, включая рост импорта заготовки на 468,15%, который составил 863,9 тыс. Тонн. Экспорт нержавеющей стали упал на 6,95% с 2019 г., до 3,42 млн тонн в 2020 г.

Видимое потребление нержавеющей стали в стране в 2020 году составило 25,61 млн тонн, что на 6,46% больше, чем годом ранее.

По прогнозам, в 2021 году Китай произведет 32 млн тонн нержавеющей стали, что более чем на 6% по сравнению с 2020 годом. Ожидается, что это приведет к увеличению потребления феррохрома и руды в стране и увеличит импорт в 2021 году после падений в прошлом году.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
18:09
Интерпайп полностью погасил задолженность по еврооблигациям
17:31
Перевозка грузов за год упала на 11%
17:15
Ради погашения долгов перед атомщиками выпустят ОВГЗ на 7,3 млрд грн
17:04
Укрзализныця озвучила планы по ремонту локомотивов
16:50
Минэнерго решило пересмотреть концепцию реформирования угольной отрасли
16:33
Депутаты приняли закон о всеукраинском референдуме
16:10
Национальная экономическая стратегия до 2030 года предусматривает поддержку малого и среднего бизнеса
15:45
МВФ улучшил прогноз роста мировой экономики
15:30
Украина может почти полностью удовлетворить потребности промышленности в металлах будущего
15:14
Китай резко снизил импорт никелевой руды
14:54
Кабинет министров не намерен напрямую покупать газ у России
14:34
Минстратегпром представил 5 приоритетных задач в своей деятельности
14:13
Долг обанкротившихся из-за пандемии нефтяных компаний США превысил 100 млрд долл.
13:52
Минэкологии должно искать приемлемые эконормы для промышленности – Укркокс
13:31
Депозиты украинцев в гривне достигли максимума за 10 лет
13:13
Ависма будет поставлять Boeing титановую продукцию
12:53
На мировых рынках начало дешеветь сталелитейное сырье
12:30
Решение САП о повторном закрытии дела Роттердам+ было более чем логичным – Пискун
12:15
Черкасский Азот нарастил производство минудобрений
12:06
Запасы угля на украинских ТЭС упали до исторического минимума
25.01.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!