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Ради погашения долгов перед атомщиками выпустят ОВГЗ на 7,3 млрд грн

26.01.21 17:15 , Интерфакс Украина
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Законопроект №4624 о поддержке ГП "НАЭК "Энергоатом", текст которого обнародован на сайте Верховной Рады во вторник, предусматривает дополнительный выпуск облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 7,3 млрд грн с целью погашения критической задолженности атомщиков.

Инициаторами документа являются народные депутаты Юрий Камельчук, Анна Скороход, Алексей Кучеренко, Алексей Гончаренко и Людмила Буймистер, а также ряд профильных парламентских комитетов, включая комитет по вопросам энергетики и ЖКХ во главе с Андреем Герусом.

"На сегодня критическая для обеспечения устойчивого функционирования ядерных объектов ГП "НАЭК "Энергоатом" задолженность за поставки товарно-материальных ценностей для комплектации, ремонта и выполнения программы повышения ядерной безопасности на всех АЭС, задолженность за поставки топлива, обогащенного уранового продукта, ТВЭЛ, вывоз отработанного ядерного топлива составляет около 7,3 млрд грн. С учетом перечисленного, государство должно оказать необходимую финансовую поддержку ключевому государственному энергетическому предприятию - ГП "НАЭК "Энергоатом" в размере 7,3 млрд грн", ‒ указано в пояснительной записке к проекту закона.

С этой целью законопроект №4624 предусматривает внесение изменений в государственный бюджет Украины на 2021 год по части увеличения расходов специального фонда госбюджета Украины на 7,3 млрд грн – до 143,595 млрд грн.

Документ предоставляет право Министерству финансов осуществлять по решению Кабмина дополнительные выпуски ОВГЗ, сверх установленного законом о госбюджете Украины на 2021 год объема, с дальнейшим перечислением средств в специальный фонд госбюджета для финансирования "Энергоатома".

В настоящее время общая дебиторская задолженность ГП "НАЭК "Энергоатом" за отпущенную электроэнергию превышает 24 млрд грн, из которых 11,6 млрд грн – задолженность ГП "Энергорынок" перед компанией по состоянию на 1 июля 2019 года, 8,7 млрд грн – долг ГП "Гарантированный покупатель" за атомную э/э за 2020 год и еще 3,7 млрд грн – долг НЭК "Укрэнерго" за 2020 год.

Согласно экспертным оценкам, в первом квартале 2021 года дефицит средств "Энергоатома" может увеличиться еще на 7,3 млрд грн в связи с финансовой неспособностью ГП "Гарантированный покупатель" оплачивать атомную электроэнергию для потребностей населения по 15 коп/кВт-ч.

Как сообщалось, работники ГП "НАЭК "Энергоатом" выразили сомнение в способности и намерениях Верховной Рады принять закон о выпуске ОВГЗ для помощи атомщикам, о чем шла речь в открытом обращении коллектива компании от 25 января, подписанном врио президента НАЭК Петром Котиным и главой профсоюзной организации компании Алексеем Лычом.

МинПром

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