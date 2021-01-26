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Минэнерго решило пересмотреть концепцию реформирования угольной отрасли

26.01.21 16:50 , Укринформ
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Министерство энергетики будет пересматривать концепцию реформирования угольной отрасли, которая готовилась при предыдущем руководстве. Об этом в.и.о. министра энергетики Юрий Витренко сказал в интервью "Украинской правде", передает Укринформ.

"Я говорил с заинтересованными сторонами. Я вызывал начальников шахт, общался с мастерами, инженерами, спрашивал, что они об этом думают. Говорил с международными партнерами, которые дают деньги или могут давать деньги... После этих разговоров, после экспресс-анализа, я сделал вывод, что нам нужно эту концепцию отозвать и доработать", - сказал Ю.Витренко.

По его словам, это "системная проблема" с тем, как в министерстве подходили к реформам, к планированию, к созданию прозрачных и честных правил игры на рынке для всех игроков.

Как сообщалось, Минэнерго в конце ноября прошлого года заявляло о завершении подготовки проекта Концепции реформирования угольной отрасли, которая имеет целью, в частности, оптимизацию расходов госбюджета. Концепция предусматривает распределение шахт на три группы. Первая группа - шахты, которые подлежат интеграции с ПАО "Центрэнерго" и являются его ресурсной базой. Вторая - шахты двойного назначения, сбыт которых не ограничивается исключительно тепловой генерацией. Третья группа шахт - те, что будут предлагаться к приватизации не только как угледобывающие предприятия, но и как целостные имущественные комплексы, которые можно использовать для другой хозяйственной деятельности.

Концепцию реформирования угольной отрасли разрабатывали под руководством и.о. министра энергетики Ольги Буславец. На рассмотрение правительства концепцию в ноябре 2020 передал преемник Буславец - Юрий Бойко. Ее должны были рассмотреть на первом заседании правительственного комитета в 2021 году, а затем - утвердить на заседании правительства.

Однако Ю.Витренко отозвал этот документ и намерен его доработать.

Также Ю.Витренко заявил,что запасы угля на складах рекордно низкие из-за ряда факторов.

"Один из них заключается в том, что в четвертом квартале 2020 года, особенно в ноябре-декабре, существенно, сверх прогноза, возросло потребление электроэнергии населением. Оно вышло на докризисный уровень. Это было неожиданно для тех, кто делал этот прогноз", - сказал чиновник.

С другой стороны, существенно упало производство электроэнергии, солнечной и ветровой генерации, а ГП НАЭК "Энергоатом" начал ремонт.

МинПром

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