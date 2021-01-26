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Национальная экономическая стратегия до 2030 года предусматривает поддержку малого и среднего бизнеса

26.01.21 16:10 , Укринформ
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Одним из ключевых векторов программы Национальной экономической стратегии до 2030 года является поддержка малого и среднего бизнеса, в частности, расширение доступа к финансированию и упрощение регуляторной среды.

Как передает Укринформ, об этом сказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко во время публичного обсуждения проекта Национальной экономической стратегии до 2030 года.

"Ключевыми векторами программы Национальной экономической стратегии до 2030 года определено развитие экосистемы поддержки бизнеса, расширение доступа к финансированию и упрощение регуляторной среды. Эти три блока - это то, что влияет на развитие каждого предпринимателя", - сказал И.Петрашко.

Он отметил, что вызовы глобальной и национальной рецессии, связанные с коронакризисом, ухудшат перспективу развития предпринимательства, а это, в свою очередь, требует со стороны государства применения компенсационных механизмов.

"Мы говорим об упрощении условий ведения бизнеса, а также о введении разного рода программ поддержки", - сказал министр.

Он напомнил, что правительством был принят ряд мер: введение моратория на проверки бизнеса, дерегуляция условий ведения предпринимательской деятельности, также начата цифровизация процессов.

Министр также отметил, что государственная программа "Доступные кредиты 5-7-9%" будет и в дальнейшем расширяться, чтобы стать более доступной для малого и среднего бизнеса.

"Мы будем на следующей неделе вносить инициативы в Правительство относительно расширения программ поддержки, которые будут ориентироваться на МСБ", - добавил И.Петрашко.

Как сообщалось, Национальная экономическая стратегия - 2030 разрабатывается рабочей группой Кабинета министров Украины на платформе Центра экономического восстановления. Обсуждение проекта Национальной экономической стратегии-2030 началось 22 января и продлится до 10 февраля.

МинПром

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