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МВФ улучшил прогноз роста мировой экономики

26.01.21 15:45
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Международный валютный фонд прогнозирует рост мировой экономики в 2021 году на уровне 5,5%, что на 0,3 п.п. выше октябрьского прогноза.

Об этом говорится в докладе "Перспективы развития мировой экономики" (World Economic Outlook) за январь 2021 года.

"После серьезной рецессии в 2020 году мы прогнозируем рост мировой экономики на 5,5% в 2021 году и 4,2% - в следующем году. Показатель 2021 года на 0,3 п.п. выше нашего октябрьского прогноза. И это отражает положительный эффект от успеха вакцины, который мы наблюдали до конца прошлого года, и дополнительную политическую поддержку, которая была оказана в некоторых странах. Но это было частично компенсировано восстановлением распространения вируса в нескольких странах и внедренными мерами сдерживания, которые оказывают негативное влияние на экономическую активность", - сказала главный экономист МВФ Гита Гопинат, передает Укринформ.

В то же время она предупредила, что данный прогноз характеризуется значительной неопределенностью, поскольку в частности медленное распространение вакцин и мутации вируса могут ухудшить результаты.

МинПром

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