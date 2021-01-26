Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Украина может почти полностью удовлетворить потребности промышленности в металлах будущего

26.01.21 15:30 , Металлургпром
печать
размер текста:

Минерально-сырьевая база Украины способна почти полностью удовлетворить потребности национальной промышленности, заявил Председатель Государственной службы геологии и недр Украины Роман Опимах в ходе пресс-конференции для инвесторов "Минералы будущего".

"К сожалению, "металлы будущего", использующиеся для инновационных технологий, почти не разрабатываются в Украине, тогда как спрос на них по всему миру стремительно растет", - сказал Р.Опимах.

Подобная ситуация с металлами для перехода к низкоуглеродистой экономике и высокотехнологичных отраслей.

"Сейчас важно наращивать их добычу, а также создавать мощности по их обогащению и первичной переработке. Имеющиеся ресурсы и перспективы разработки минералов будущего позволят развивать в Украине новые современные индустрии. Это указывает на их стратегическое значение для становления Украины на международной арене в новом амплуа", - подытожил спикер.

Р.Опимах добавил, что в конце прошлого года впервые на открытом аукционе был продан участок с залежами золота. Также объявлен аукцион по продаже специального разрешения на геологоразведку циркония, который состоится 15 февраля.

Впервые участки с залежами лития, титана, никеля, кобальта, хрома, тантала, ниобия, бериллия, циркония, скандия, молибдена, золота и урана можно приобрести на прозрачных электронных торгах. Традиционно к участию в торгах допускаются также иностранные инвесторы.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
15:45
МВФ улучшил прогноз роста мировой экономики
15:14
Китай резко снизил импорт никелевой руды
14:54
Кабинет министров не намерен напрямую покупать газ у России
14:34
Минстратегпром представил 5 приоритетных задач в своей деятельности
14:13
Долг обанкротившихся из-за пандемии нефтяных компаний США превысил 100 млрд долл.
13:52
Минэкологии должно искать приемлемые эконормы для промышленности – Укркокс
13:31
Депозиты украинцев в гривне достигли максимума за 10 лет
13:13
Ависма будет поставлять Boeing титановую продукцию
12:53
На мировых рынках начало дешеветь сталелитейное сырье
12:30
Решение САП о повторном закрытии дела Роттердам+ было более чем логичным – Пискун
12:15
Черкасский Азот нарастил производство минудобрений
12:06
Запасы угля на украинских ТЭС упали до исторического минимума
11:53
Экономике Украины прогнозируют рост на 4%
11:31
Украина нарастила импорт электроэнергии из Беларуси почти втрое
11:17
Шмыгаль обещает не штрафовать украинцев за долги по коммуналке
11:11
Итальянская Marcegaglia приобрела активы германской Rudolf Flender Rohr GmbH
10:53
Одесский порт перевалил в 2020 году на 7,8% меньше грузов
10:37
Китай импортировал рекордный объем заготовки
10:15
В Германии предложили ввести квоты на зеленую сталь
09:48
Cleveland-Cliffs перезапустит доменную печь
25.01.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!