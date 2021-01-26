Украина может почти полностью удовлетворить потребности промышленности в металлах будущего Минерально-сырьевая база Украины способна почти полностью удовлетворить потребности национальной промышленности, заявил Председатель Государственной службы геологии и недр Украины Роман Опимах в ходе пресс-конференции для инвесторов "Минералы будущего".



"К сожалению, "металлы будущего", использующиеся для инновационных технологий, почти не разрабатываются в Украине, тогда как спрос на них по всему миру стремительно растет", - сказал Р.Опимах.



Подобная ситуация с металлами для перехода к низкоуглеродистой экономике и высокотехнологичных отраслей.



"Сейчас важно наращивать их добычу, а также создавать мощности по их обогащению и первичной переработке. Имеющиеся ресурсы и перспективы разработки минералов будущего позволят развивать в Украине новые современные индустрии. Это указывает на их стратегическое значение для становления Украины на международной арене в новом амплуа", - подытожил спикер.



Р.Опимах добавил, что в конце прошлого года впервые на открытом аукционе был продан участок с залежами золота. Также объявлен аукцион по продаже специального разрешения на геологоразведку циркония, который состоится 15 февраля.



Впервые участки с залежами лития, титана, никеля, кобальта, хрома, тантала, ниобия, бериллия, циркония, скандия, молибдена, золота и урана можно приобрести на прозрачных электронных торгах. Традиционно к участию в торгах допускаются также иностранные инвесторы.



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