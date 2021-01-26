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Китай резко снизил импорт никелевой руды

26.01.21 15:14 , МеталлТорг ру
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Согласно таможенным данным, в декабре 2020 г. импорт в Китай никелевой руды составил 3,17 млн т, на 11,2% меньше, чем в ноябре, и на 26,6% меньше в годовом выражении. Поставки руды с Филиппин составили 2,48 млн т (-16,6% к ноябрю; +60,72% год к году)/

Импорт никелевой руды из Новой Каледонии вырос на 58,6% к предыдущему месяцу, до 522 тыс. т. Индонезия экспортировала 79,2 тыс. т низкосортной никелевой руды в Китай, тогда как австралийский экспорт материала обнулился.

В январе поставки руды из Филиппин идут вяло вследствие сложных погодных условий, так что ожидается заметное снижение показателя относительно декабря.

В целом в 2020 г. Китай импортировал 38,7 млн т никелевой руды (38,1 млн т латеритовой руды) – на 34,4% меньше, чем в предыдущем году. Импорт руды из Филиппин составил 31,8 млн т (+0,7% год к году). Годовой объем импорта никелевой руды с Новой Каледонии вырос на 47,8%, до 2,73 млн т.

Запасы никелевой руды по всем китайским портам снизились на 260 тыс. т за прошедшую неделю, до 8,61 млн т по состоянию на 22 января, сообщает SMM. В пересчете на никель запасы руды сократились на 2200 т, до 68 тыс. т.

Запасы руды в 7 крупнейших городах Китая снизились на 170 тыс. т, до 6,77 млн т.

МинПром

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