Китай резко снизил импорт никелевой руды Согласно таможенным данным, в декабре 2020 г. импорт в Китай никелевой руды составил 3,17 млн т, на 11,2% меньше, чем в ноябре, и на 26,6% меньше в годовом выражении. Поставки руды с Филиппин составили 2,48 млн т (-16,6% к ноябрю; +60,72% год к году)/



Импорт никелевой руды из Новой Каледонии вырос на 58,6% к предыдущему месяцу, до 522 тыс. т. Индонезия экспортировала 79,2 тыс. т низкосортной никелевой руды в Китай, тогда как австралийский экспорт материала обнулился.



В январе поставки руды из Филиппин идут вяло вследствие сложных погодных условий, так что ожидается заметное снижение показателя относительно декабря.



В целом в 2020 г. Китай импортировал 38,7 млн т никелевой руды (38,1 млн т латеритовой руды) – на 34,4% меньше, чем в предыдущем году. Импорт руды из Филиппин составил 31,8 млн т (+0,7% год к году). Годовой объем импорта никелевой руды с Новой Каледонии вырос на 47,8%, до 2,73 млн т.



Запасы никелевой руды по всем китайским портам снизились на 260 тыс. т за прошедшую неделю, до 8,61 млн т по состоянию на 22 января, сообщает SMM. В пересчете на никель запасы руды сократились на 2200 т, до 68 тыс. т.



Запасы руды в 7 крупнейших городах Китая снизились на 170 тыс. т, до 6,77 млн т.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



