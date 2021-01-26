Кабинет министров не намерен напрямую покупать газ у России Кабинет министров не намерен напрямую покупать газ у Российской Федерации, заявил во время выступления в зале Верховной Рады премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.



"Газ из России напрямую наше правительство не имеет намерения покупать", - отметил он.



По данным государственной компании "Оператор ГТС", запасы природного газа в украинских подземных хранилищах с 16 по 23 января сократились на 3,6% - до 21,7 млрд кубометров.



По состоянию на 23 января украинские газовые хранилища были заполнены на 70%.



Как известно, с 1 января 2021 года в Украине действует новая цена на газ, которую предложили поставщики газа в рамках открытия конкурентного рынка газа.



Кроме того, с 1 января в Украине начали действовать новые тарифы на транспортировку газа. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), с января 2021 года повысила тарифы на услуги 43 газораспределительных компаний в среднем в 1,6 раза.



13 января 2021 года Кабинет министров заявил о том, что будет предлагать установить для бытовых потребителей фиксированную цену на газ в размере 6,99 грн за кубометр. 18 января 2021 года в Украине ввели предельный тариф на распределение газа.



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