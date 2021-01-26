Минстратегпром представил 5 приоритетных задач в своей деятельности Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины определило пять приоритетных задач в своей деятельности на текущий год. Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс- служба ведомства.



Отмечается, что в законодательной сфере Минстратегпром ставит целью утвердить пять основополагающих документов, которые позволят реформировать и вывести на качественно новый уровень отрасли промышленности, которыми занимается ведомство.



Так, планируется утвердить Стратегию развития оборонно-промышленного комплекса Украины, Общегосударственную целевую научно-техническую космическую программу Украины на 2021-2025 годы, Государственную целевую научно-техническую программу развития авиационной промышленности Украины на 2021-2030 годы и Общегосударственную комплексную программу развития высоких наукоемких технологий, а также утвердить и реализовать Государственный оборонный заказ на 2021 год.



В течение года Минстратегпром также будет продолжать процесс корпоратизации предприятий ГК "Укроборонпром". Государственные предприятия стратегических отраслей промышленности будут распределены по направлениям деятельности и сгруппированы в двух государственных холдинговых компаниях: "Оборонительные системы Украины" и "Аэрокосмические системы Украины", отметили в пресс-службе.



Кроме того, в 2021 году в Украине должно появиться Агентство оборонных технологий вроде Управления перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США. Задача Агентства будет заключаться во внедрении научно-технических разработок и новых технологий для создания современных видов конкурентного вооружения и военной техники.



Минстратегпром также ставит целью обеспечить существенное увеличение поступлений в государственный бюджет от экспортной деятельности предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины.



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