Ависма будет поставлять Boeing титановую продукцию ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" и компания Boeing подписали долгосрочный контракт на поставку титановой продукции. В соответствии с условиями контракта, ВСМПО-АВИСМА будет поставлять компании Boeing и ее поставщикам титановые поковки с целью обеспечения потребностей в изготовлении гражданских самолетов различных моделей 787 Dreamliner, 777, 767 и 737, сообщается на сайте корпорации.



Совместное предприятие ВСМПО-АВИСМА и Boeing - Ural Boeing Manufacturing (UBM) в Верхней Салде будет осуществлять механическую обработку значительной части продукции.



Кроме того, в рамках ранее подписанного отдельного контракта, ВСМПО-АВИСМА продолжит поставки титанового проката компании Boeing и её поставщикам.



ВСМПО-АВИСМА будет обеспечивать поддержку сбыта и услуг по этим контрактам, включая логистику, механическую обработку и своевременную поставку титановой продукции через свою глобальную сбытовую и дистрибьюторскую сеть, центры которой находятся в США, Великобритании, Европе и Китае.



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