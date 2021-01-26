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Ависма будет поставлять Boeing титановую продукцию
26.01.21 13:13 , Металлоснабжение и сбыт
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ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" и компания Boeing подписали долгосрочный контракт на поставку титановой продукции. В соответствии с условиями контракта, ВСМПО-АВИСМА будет поставлять компании Boeing и ее поставщикам титановые поковки с целью обеспечения потребностей в изготовлении гражданских самолетов различных моделей 787 Dreamliner, 777, 767 и 737, сообщается на сайте корпорации.
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