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На мировых рынках начало дешеветь сталелитейное сырье

26.01.21 12:53 , Металлоснабжение и сбыт
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Вторая декада января принесла снижение цен на передельный чугун на всех региональных площадках. Удешевление металлолома, руды на спотовом рынке и ослабление спроса на плоский прокат заставило трейдеров пойти на уступки.

На рынке США сделки практически не заключались. Покупатели уверены, что нисходящий ценовой тренд будет долгосрочным, и не спешат заключать сделки. Для бразильских экспортеров отсутствует привычная альтернатива поставок на внутренний рынок, где спрос в последнюю неделю существенно снизился, поэтому они охотно идут на уступки. Во вторую неделю января средняя рыночная цена составляет 550 долл./т cif порты Нового Орлеана.

На рынке Турции под влиянием падения стоимости металлолома спрос также снижается. Разница стоимости лома и чугуна увеличилась до локального максимума и большинство крупных импортеров отдают предпочтение закупкам дешевеющего лома качественных марок. Кроме того, активные продажи чугуна местными производителями негативно сказываются на спросе на импортное сырье. Как следствие, в настоящий момент рабочая цена на чугун составляет 550-560 долл./т cif.

Аналитики "Укрпромвнешэкспертизы" в ближайшие недели прогнозируют на рынке передельного чугуна доминирование нисходящого тренда. Причина - импортеры пополнили запасы до нормативного уровня, а также ухудшение спроса на длинный прокат. Несмотря на ряд понижающих факторов, не стоит ожидать существенного понижения котировок из-за ограниченного предложения в США и в Европейском Союзе.

На рынке стального лома падение цен достигло уровня месячной давности. Импортеры, пополнив запасы, начали сокращать масштабы закупок, что привело к падению цен. Кроме того, экспортеры начали выгружать накопленное сырье, считая, что рынок уже близок к пику. Как следствие, инициатива быстро перешла в руки покупателей.

На рынке Турции количество сделок осталось довольно большим по сравнению с предыдущей неделей, однако рост предложения со стороны американских и европейских поставщиков обусловил падение цен на 45 долл. практически на все виды материала. Так, в настоящий момент лом марки HMS 1&2 (80:20) продается по 430-440 долл./т cif. Добившись снижения котировок, импортеры озвучили новые цены спроса на уровне 420 долл./т cif. Однако, цена не приемлема для большинства поставщиков в связи с довольно высокой закупочной стоимостью материала на внутренних рынках их стран.

На рынке Азии стоимость металлолома также снижается. Импортеры заняли выжидательную позицию, считая, что нисходящий тренд только набирает обороты. В таких условиях цены на лом марки HMS1 снизились до 450 долл./т cif.

Заместитель директора "Укрпромвнешэкспертизы" Юрий Добровольский прогнозирует снижение котировок стального лома на всех региональных рынках ввиду ослабления спроса на длинный прокат и высоких запасов у импортеров Турции и Азии. Давление на стоимость металлолома будет оказывать и низкая рентабельность торговли конечной продукцией.

МинПром

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