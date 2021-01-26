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Запасы угля на украинских ТЭС упали до исторического минимума

26.01.21 12:06
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По состоянию на 25 января запасы угля на складах украинских теплоэлектростанций составляют 455 тыс тонн, что не может гарантировать энергетическую безопасность страны и является историческим минимумом.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на выступление главного диспетчера НЭК "Укрэнерго" Виталия Зайченко на заседании НКРЭКУ.

"К сожалению, склады угольных электростанций изношены до уровня, который, наверное, является самым низким за весь период независимости Украины, - рассказал Зайченко. - Хочу обратить внимание, что половина этого угля сосредоточена на двух станциях: 116 тыс. Тонн антрацита в Луганской ТЭС и 105 тыс. тонн в Славянской ТЭС, которая, как вы знаете, не работает. Осталось на всех остальных станциях 220 тыс. тонн, которых совершенно недостаточно для обеспечения энергетической безопасности страны".

По его словам, активные запасы угля ниже гарантированных на 522 тыс. тонн - на 51 тыс. тонн из антрацита и на 471 тыс. тонн - из газового угля.

Зайченко отметил, что прошлую "морозную" неделю энергосистема выдержала благодаря наращиванию импорта электроэнергии из Беларуси: в период с 18 до 24 января он увеличился с 6,3 до 9,4 млн кВтч в сутки.

В то же время, пропускной способности между энергосистемами двух стран недостаточно для обеспечения потребностей Украины. Так, она составляет 900 МВт, а потребность Украины в импорте оценивают на уровне 1,5 ГВт.

"Без достаточных поставок угля сбалансироваться можно будет или при переходе на сжигание природного газа или за счет отключения потребителей", - подчеркнул Зайченко.

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