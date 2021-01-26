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Черкасский Азот нарастил производство минудобрений

26.01.21 12:15 , АгроПравда
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В 2020 году  ЧАО "Черкасский "Азот" произвел 1 млн 748 тыс. тонн азотных минеральных удобрений. В частности, товарной аммиачной селитры было произведено 513,2 тыс. тонн, товарного карбамида – 575,2 тыс. тонн, карбамидо-аммиачной смеси (КАС) – 644 тыс. тонн, аммиачной воды – 16,1 тыс.тонн.

Также за отчетный период предприятие произвело 905,7 тыс.тонн аммиака и 653,8 тыс. тонн неконцентрированной азотной кислоты, которые являются сырьем для производства азотных удобрений.

"Наращивание производства минеральных удобрений нам удается достичь благодаря стабильной работе, гибкому бизнес-планированию, постоянному мониторингу рынка, а также коррекции продуктового портфеля в соответствии со спросом. Мы учитываем не только ценовую конъюнктуру рынка, но и маржинальность каждого отдельного продукта. Особенность года: почти 100% загрузка мощностей и стремительный рост производства самых популярных удобрений – аммиачной селитры (+9,7%) и КАС (+33%). Эти удобрения наиболее востребованы на рынке. По КАСу мы будем максимально наращивать объемы производства и дальше. Инвестиционные приоритеты не изменяются – развитие промышленных площадок и модернизация производства", – прокомментировал Виталий Скляров, председатель правления ЧАО "Азот".

В 2020 году производство КАСа выросло из 482,5 тыс. тонн до 644 тыс. тонн. "Азот" выпускал четыре вида карбамидо-аммиачной смеси с разным содержанием азота и серой: КАС- 32, КАС- 30, КАС- 28 и КАС+S .

Как отметил В.Скляров, чтобы продолжать наращивать производство минеральных удобрений, ЧАО "АЗОТ" необходимо было нарастить выпуск сырья, в частности, неконцентрированной азотной кислоты. Для этого на предприятии уже проведена модернизация отделения №1 цеха М-5 по производству неконцентрированной азотной кислоты. Масштабный проект, который длился почти 1,5 года, был завершен в декабре 2020 года. Объем инвестиций составил 18 млн грн.

Напомним, что в 2019 году Черкасский "Азот" произвел 1 млн 567 тыс. тонн азотных минеральных удобрений: 467,8 тыс. тонн товарной аммиачной селитры; 607,6 тыс. тонн товарного карбамида; 482,5 тыс. тонн КАС; 9,6 тыс.тонн аммиачной воды. Также произведено 808,6 тыс.тонн аммиака и 569,4 тыс. тонн неконцентрированной азотной кислоты – сырья для производства удобрений.

МинПром

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