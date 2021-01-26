Украина нарастила импорт электроэнергии из Беларуси почти втрое Объем импорта электроэнергии с Белорусской АЭС за последнюю неделю увеличился в 2,6 раза - до 9,8 млн кВт часов в сутки. Об этом сообщает Expro со ссылкой на собственные источники.



Издание отмечает, что объем импорта растет уже третью неделю подряд. Еще на позапрошлой неделе импорт превысил отметку 6 млн кВт часов в сутки.



По данным НЭК "Укрэнерго", на 24 января межгосударственное пересечение для импорта тока с белорусской АЭС приобрело три компании: "Днепросталь-Энерго" Виктора Пинчука (60 МВт), "ГДЕ Трейдинг" Максима Ефимова (50 МВт) и "Эру Трейдинг" Ярослава Мудрого (450 МВт).



Напомним, импорт электроэнергии с Белорусской АЭС в Украине начался с 3 января 2021 года. Благодаря этому Белорусская АЭС впервые смогла выйти на полную мощность. За это время в Беларуси было закуплено более 100 млн кВт часов на сумму около 150 млн грн.



На фоне критики импорта, министры энергетики и иностранных дел Украины заявили о планах скорейшего отсоединения от энергосистем России и Беларуси, что сделает физически невозможным импорт тока из этих стран.



В прошлый раз, с октября 2019 по март 2020 года импорт тока из России и Беларуси привел к глубочайшему за годы независимости кризису на энергорынке, который повлек простой угольных шахт и миллиардные убытки государственных энергетических компаний, в частности "Энергоатома".



Против импорта тогда высказался и президент Владимир Зеленский, после чего НКРЭКУ аннулировала всем трейдерам доступ к межгосударственным сетям и прекратила поставки.



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