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Шмыгаль обещает не штрафовать украинцев за долги по коммуналке

26.01.21 11:17
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Премьер Денис Шмыгаль пообещал, что людям не будут начислять штрафы или пеню за несвоевременно уплаченные тарифы на газ и отопление за январь.

"Штрафы или пеня за несвоевременно уплаченные газ, тепло за январь применяться не будут. Это важный месседж для людей, чтобы люди не волновались, если будут платежки, неправомерно высоковато начислены. Мы ожидаем результатов расследования антимонопольного комитета и установления честных и прозрачных правил на рынке газа", - заявил премьер в эфире программы"Свобода слова" на ICTV

По словам главы правительства, эти шаги будут способствовать уменьшению тарифов на "коммуналку" для украинцев. Кроме этого он отметил, что тарифы на тепло и горячую воду не будут меняться.

Как известно, с 1 января в Украине выросли тарифы на газ и его транспортировку, а также была отменена льготная стоимость на 100 кВт электроэнергии в месяц для частных потребителей.

МинПром

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