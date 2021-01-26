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Итальянская Marcegaglia приобрела активы германской Rudolf Flender Rohr GmbH

26.01.21 11:11 , Металлоснабжение и сбыт
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Как сообщает европейская ассоциация Eurometal, итальянская компания Marcegaglia, крупный производитель листового проката и сварных труб приобрела производственные активы германской компании Rudolf Flender Rohr GmbH.

На заводе Flender в земле Северный Рейн — Вестфалия установлены четыре трубных стана, выпускающие круглые и профильные трубы из углеродистой и нержавеющей стали для машиностроения, нефтегазовой отрасли и энергетики. Их совокупная мощность составляет до 150 тыс. т в год.

В соответствии с условиями соглашения Marcegaglia в течение полугода демонтирует все четыре стана, а также линию по нанесению пластикового покрытия на трубы и перенесет из на свой завод Gazoldo degli Ippoliti на севере Италии.

Планируется, что все это оборудование снова вступит в строй в начале 2022 г. Его запуск позволит итальянской компании расширить свой сортамент и получить новых клиентов в секторах нефтегазодобычи и энергетики.

МинПром

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