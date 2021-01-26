В Германии предложили ввести квоты на зеленую сталь Министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер (Peter Altmaier), один из основных сторонников "климатического лобби" в правительстве страны, предложил установить минимальные квоты на использование конечными потребителями так называемой "зеленой" стали, полученной без выбросов углекислого газа.



Выступая на конференции Energy Summit, П.Альтмайер признал, что "зеленая" сталь в настоящее время неконкурентоспособна, так как ее стоимость на 40% выше, чем обычной. Поэтому рассматриваются различные варианты ее продвижения на рынок при поддержке государства.



Например, автомобилестроители могут принять на себя обязательство использовать в производстве машин определенную долю "зеленой" стали. Другим вариантом может быть введение "контрактов на разницу", принятых в европейской альтернативной энергетике. В соответствии с ними государство покрывает провайдеру разницу между определенной для него фиксированной ценой и рыночными котировками. Наконец, цены на стальную продукцию в ЕС могут быть искусственно подняты посредством введения "углеродных тарифов".



Как сообщает агентство Kallanish, ссылаясь на представителя германской компании ThyssenKrupp Steel, для продвижения "зеленой" стали нужны "политические" решения. Сама компания планирует примерно в 2024 г. запустить пилотную установку по получению восстановленного железа с помощью водорода.



Германская компания Linde, специализирующаяся на получении промышленных газов, советует не ждать, пока водородная металлургия не станет конкурентоспособной, чего определенно не произойдет в ближайшие годы. Она рекомендует обратить внимание на улавливание и захоронение природного газа, а также использование при выплавке чугуна в доменных печах чистого кислорода вместо воздуха. Такая технология будет способствовать снижению выбросов углекислого газа на 10-40%, но ее внедрение потребует глубоких изменений доменного процесса.



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