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Cleveland-Cliffs перезапустит доменную печь

26.01.21 09:48
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Американская компания Cleveland-Cliffs перезапустит доменную печь №6 на своем сталеплавильном производстве в Кливленде.

По словам представителя Cliffs Патриции Персико, компания по-прежнему уделяет особое внимание стоимости над объемом. Перезапуск печи пройдет по требованию покупателей, считающих, что с работой одной печи спрос не удовлетворялся.

По данным Ассоциации производителей чугуна и стали, годовая проектная мощность печи, которую планируется перезапустить, составляет 1,37 млн тонн, в то время как действующая доменная печь №5 имеет годовую производительность 1,44 млн тонн.

По словам Персико, Cliffs не раскрывает подробностей о сроках планового обслуживания или перезапуска. После приобретения добытчиком железной руды AK Steel и практически всех предприятий ArcelorMittal в США в 2020 году Cliffs теперь владеет 10 доменными печами в США.

"(Это) обеспечивает гибкость, поэтому при плановом обслуживании мы можем чередовать, чтобы лучше обслуживать наших клиентов", - сказал Персико, добавив, что рынок может ожидать, что Cliffs продолжит использовать эту стратегию в будущем.

МинПром

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