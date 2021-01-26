Торговые ограничения ЕС негативно повлияют на украинский экспорт стали Какой бы вариант будущих торговых ограничений не выбрал ЕС, это негативно скажется на экспорте украинской стали. Об этом заявил народный депутат Муса Магомедов.



"Чтобы выжить в эпоху глобального протекционизма, необходимо грамотно использовать внутренние резервы роста. Хорошим решением для отечественных сталеваров может оказаться расширение внутреннего рынка путем роста спроса на сталь", - уверен он.



"Этого можно достичь, если реализовать масштабную программу "Укразализныци" по модернизации парка и запустить строительство крупных инфраструктурных объектов, на реализацию которых необходимо большое количество стали. Пора работать над изменением баланса экспорт/внутреннее потребление", - добавил политик.



Как известно, в Еврокомиссию обратились 12 стран-участниц Евросоюза с призывом продлить квоты на импорт стали в ЕС. В еврозоне продолжается падение экономики, преодолеть которое, по мнению указанных стран можно, в том числе с помощью защиты внутреннего рынка.



По мнению европейских сталелитейщиков, усиление торговых ограничений поможет стабилизировать работу отрасли. С 1 июля 2020 года по 30 июня 2021 года для крупнейших поставщиков горячекатаного проката в ЕС действует система страновой квоты.



Отраслевая ассоциация EUROFER просит продлить указанные квоты. "Правда, сделать это будет не просто. Еврокомиссия вполне может отказать европейским сталеварам, так как пострадавшие от новых ограничений страны могут потребовать компенсации потерь через ВТО. По правилам международной торговли такие широкие защитные меры, какие использует ЕС, можно вводить только на три года", - отмечает М.Магомедов.



"Более вероятно, что власти Евросоюза пойдут навстречу сталелитейщикам, используя, например, антидемпинговые и компенсационные пошлины на отдельные виды стальной продукции из конкретных стран. Это можно увидеть на примере антидемпинговых ограничений г/к проката из Турции, которая, кстати, ответила зеркальными ограничениями на европейский импорт", - прогнозирует он.



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



