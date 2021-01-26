Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Торговые ограничения ЕС негативно повлияют на украинский экспорт стали

26.01.21 09:29
печать
размер текста:

Какой бы вариант будущих торговых ограничений не выбрал ЕС, это негативно скажется на экспорте украинской стали. Об этом заявил народный депутат Муса Магомедов.

"Чтобы выжить в эпоху глобального протекционизма, необходимо грамотно использовать внутренние резервы роста. Хорошим решением для отечественных сталеваров может оказаться расширение внутреннего рынка путем роста спроса на сталь", - уверен он.

"Этого можно достичь, если реализовать масштабную программу "Укразализныци" по модернизации парка и запустить строительство крупных инфраструктурных объектов, на реализацию которых необходимо большое количество стали. Пора работать над изменением баланса экспорт/внутреннее потребление", - добавил политик.

Как известно, в Еврокомиссию обратились 12 стран-участниц Евросоюза с призывом продлить квоты на импорт стали в ЕС. В еврозоне продолжается падение экономики, преодолеть которое, по мнению указанных стран можно, в том числе с помощью защиты внутреннего рынка.

По мнению европейских сталелитейщиков, усиление торговых ограничений поможет стабилизировать работу отрасли. С 1 июля 2020 года по 30 июня 2021 года для крупнейших поставщиков горячекатаного проката в ЕС действует система страновой квоты.

Отраслевая ассоциация EUROFER просит продлить указанные квоты. "Правда, сделать это будет не просто. Еврокомиссия вполне может отказать европейским сталеварам, так как пострадавшие от новых ограничений страны могут потребовать компенсации потерь через ВТО. По правилам международной торговли такие широкие защитные меры, какие использует ЕС, можно вводить только на три года", - отмечает М.Магомедов.

"Более вероятно, что власти Евросоюза пойдут навстречу сталелитейщикам, используя, например, антидемпинговые и компенсационные пошлины на отдельные виды стальной продукции из конкретных стран. Это можно увидеть на примере антидемпинговых ограничений г/к проката из Турции, которая, кстати, ответила зеркальными ограничениями на европейский импорт", - прогнозирует он.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
09:48
Cleveland-Cliffs перезапустит доменную печь
08:57
В середине января китайские металлурги увеличили производство
08:20
Протекционизм может остановить рост мировой экономики - Магера
08:01
Чтобы поднять промпроизводство, нужно преодолеть кризис в ГМК - Шпенов
25.01.21
17:51
Днепровский меткомбинат запустил новый сталеразливочный стенд
17:33
Украина рассматривает полное отсоединение от энергосистем РФ и Беларуси
17:15
Шмыгаль анонсировал 8 шагов по снижению тарифов
16:58
Liberty Steel не собирается отказываться от покупки ThyssenKrupp Steel Europe
16:35
За год число безработных в Украине выросло на 33%
16:15
За время коронакризиса 10 богатейших людей мира стали еще богаче на 540 млрд долл.
16:01
Китай стал мировым лидером по привлечению иностранных инвестиций
15:51
Минстратегпром хочет создать фонд поддержки оборонпрома – Уруский
15:34
Бизнес вывел за границу дивиденды на общую сумму 3,7 млрд долл.
15:14
Метинвест направил 14 млн грн на модернизацию системы водоотлива ИнГОКа
14:45
В Японии экспорт стали упал на 5%
14:40
Украина и Вьетнам возобновят работу над соглашением о зоне свободной торговле
14:30
Нафтогаз хочет потратить 3 млн евро на суд со Словакией
14:15
В Индонезии решили поставлять никелевую руду для китайского производителя аккумуляторов
13:55
Vale возобновила производство окатышей
13:39
Украина уже сожгла почти четверть запасов газа
22.01.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!