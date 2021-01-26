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В середине января китайские металлурги увеличили производство
26.01.21 08:57 , МеталлСервис
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В течение второй декады месяца (11-20 января 2021 года) китайские металлургические предприятия, входящие в China Iron and Steel Association, выплавляли в среднем по 2,2181 млн. тонн стали за день. Рост объёмов по сравнению с предыдущей декадой — 1,02%, в годовом сопоставлении — 12,3%, сообщает FastMarkets MB.
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