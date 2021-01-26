В середине января китайские металлурги увеличили производство В течение второй декады месяца (11-20 января 2021 года) китайские металлургические предприятия, входящие в China Iron and Steel Association, выплавляли в среднем по 2,2181 млн. тонн стали за день. Рост объёмов по сравнению с предыдущей декадой — 1,02%, в годовом сопоставлении — 12,3%, сообщает FastMarkets MB.



Производство готового проката составляло в среднем 2,06 млн. тонн за сутки, улучшение показателей к предыдущему периоду — 0,41%. Среднесуточное производство горячекатаного проката составляло в середине января 1,96 млн. тонн, рост объёмов — 0,89%.



Запасы готового проката у металлургических предприятий, входящих в CISA, составили на 20 января 14,043 млн. тонн, что на 8% превышает объёмы 10 января.



Согласно предыдущим данным ассоциации, в начале месяца предприятия China Iron and Steel Association выплавляли по 2,1956 млн. тонн стали в сутки — на 1,51% больше относительно последней декады декабря.



МинПром

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