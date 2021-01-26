Протекционизм может остановить рост мировой экономики - Магера Протекционизм, как мировой тренд, вытесняет идею глобального свободного рынка. Об этом заявил народный депутат Сергей Магера.



Он отметил, что в отчете BCG и HSBC, подготовленном для лидеров G20 в октябре 2020 года, говорится, что, если правительства не откажутся от протекционизма в торговле, мировая экономика к 2025 году потеряет минимум 10 трлн долл, а уже к 2022-м роста мирового ВВП остановится.



"Пандемия 2020 года наглядно показала, что такое жесткое закрытие границ. Из-за разницы экономического и производственного потенциала карантинные ограничения привели к экспортно-импортному дисбалансу. Пытаясь уравновесить ситуацию и решить проблему сохранения рабочих мест внутри стран, многие правительства начали массировано использовать прибегать к использованию протекционистских механизмов", - сказал нардеп.



С.Магера отметил, что украинские экспортеры промышленной продукции столкнулись с соответствующими ограничениями практически на всех направлениях: ЕС, ЕвраАзЕС, MANA и GCC. Кроме этого, в этом году украинские ж/д комплектующие могут попасть в санкционный список РФ. Также возможен пересмотр квот на импорт в ЕС стали и последствия взаимных торговых ограничений между ЕС и Турцией, от которых могут пострадать интересы наших экспортеров.



"Из положительного можно упомянуть отмену ЕврАзЕС пошлины на импорт украинских ж/д колес, которая действовала с 2016 года в размере 34,22%. Однако, в последние годы правила игры для украинских экспортеров на этом рынке неоднократно менялись. Поэтому послабление ограничений может оказаться временным. Более перспективным для нас является европейское направление, на которое в 2020 году пришлось 35% поставок украинских ж/д колес", - подчеркнул С.Магера.



Он также отметил, что потенциально привлекательным, но пока недосягаемым направлением промышленного экспорта для Украины является США. Доля нашей стали на американском рынке не превышает 0,5%, а сам рынок надежно защищен от импорта. Против украинского г/к проката действует пошлина в 90%, против арматуры – 41,69%.



"Попасть на американский рынок самостоятельно украинская металлопродукция вряд ли сможет. Более вероятно, если она попадет туда через Евросоюз, если произойдет потепление американо-европейских торговых отношений. Пока стороны только лишь огласили о намерении закончить "холодную войну" в торговле. Однако сделать реальные шаги навстречу друг другу будет сложно. Протекционизм в условиях карантинного кризиса может оказаться выгодней свободной торговли", - резюмировал С.Магера.



МинПром



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