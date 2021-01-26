Чтобы поднять промпроизводство, нужно преодолеть кризис в ГМК - Шпенов Отсутствие грамотной экономической политики правительства также создает риски для развития горно-металлургического сектора. Об этом заявил народный депутат Дмитрий Шпенов.



"При этом власть очень плохо слышит бизнес и пытается управлять отраслью в ручном режиме, игнорируя законы экономики и рынка. Если мы хотим создать крепкую и успешную экономику, необходимо ответственно подходить к развитию таких стратегически важных отраслей, как ГМК. Успех промышленности – ключ к будущему успеху экономики", - сказал он.



Д.Шпенов подчеркнул, что серьезным вызовом для ГМК остается низкий уровень капинвестиций. В 2020 году объем инвестиций в металлургическое производство сократился более чем на 40%. "Отсутствие господдержки и абсолютно непривлекательный инвестиционный климат создают эффект дрейфующей экосистемы: металлурги по сути полностью предоставлены сами себе. При этом отрасль остается одним из лидеров по валютным поступлениям, уплате налогов и наполнению Пенсионного фонда", - подчеркнул он.



"Декарбонизация ГМК – еще один важнейший вызов стоящий перед нашими промышленниками. Уже через 5-10 лет отставание в этой сфере грозит потерей экспортных рынков. Своих финансовых ресурсов для внедрения дорогостоящих экотехнологий у предприятий не хватит. Даже для европейских металлургических гигантов финансирование экомодернизации является трудной задачей. К сожалению, власть пока демонстрирует непонимание и нежелание помогать ГМК. А такими законопроектами, как з/п №4167, и вовсе может навредить отрасли", - добавил Д.Шпенов.



Как известно, объем промышленного производства в 2020 году снизился на 5,2%, в сравнении с 2019 годом. Производство в металлургии и выпуске готовых металлических изделий снизилось на 9,1%. При этом экспорт продукции украинского ГМК сократился всего на 2,9% - до 13 млрд долл.



По оценкам НБУ, в прошлом году падение украинской экономики составило 4,4%. "Такой показатель нельзя назвать катастрофическим, учитывая масштабность мирового экономического кризиса, вызванного последствиями пандемии. В этом году эксперты озвучивают прогноз роста украинской экономики на 4,2%. Чтобы его достичь, Украине необходимо будет достойно ответить на основные вызовы, один из которых – вывести из кризиса ГМК", - уверен Д.Шпенов.



МинПром



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