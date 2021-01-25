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Liberty Steel не собирается отказываться от покупки ThyssenKrupp Steel Europe

25.01.21 16:58 , Металлургпром
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Британский миллиардер Санджив Гупта полон решимости войти в цепочку крупных поставщиков стали для автопрома. Как сообщили Argus источники, близкие к ситуации, британский производитель стали Liberty Steel представит сегодня обязывающую заявку на покупку ThyssenKrupp Steel Europe.

Заявка оценивает убыточное подразделение немецкого концерна в несколько миллиардов евро и следует за необязательным индикативным предложением, сделанным несколько месяцев назад.

Если Liberty приобретет сталелитейный бизнес в Германии, она обеспечит собственное сырье для гальванических заводов Льеж-Дюделанж, а также всех последующих заводов Liberty и своих клиентов. Это также будет означать переход бизнеса в цепочку поставок стали для автомобилей, что станет переломным моментом для Liberty, которая до сих пор была очень ограниченно представлена в Европе.

По словам одного источника, более высокий спрос со стороны внутренних активов Liberty и клиентской базы повысит низкую в настоящее время загрузку ThyssenKrupp Steel Europe, обеспечивая сотни миллионов долларов экономии.

По оценке Deutsche Bank, любая сделка по продаже немецких активов может принести заводам экономию в размере 200-300 млн евро. Опасения по поводу конкуренции также, вероятно, будут меньше, учитывая небольшое совпадение клиентской базы - ThyssenKrupp Steel Europe в значительной степени ориентирована на автомобилестроение, в то время как Liberty продает в основном общепромышленные сегменты.

Согласно недавним сообщениям, ThyssenKrupp также изучает возможность выделения подразделения посредством листинга акций. Некоторые акционеры и профсоюзы сомневаются, следует ли продавать подразделение компании Liberty.

МинПром

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