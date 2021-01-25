За время коронакризиса 10 богатейших людей мира стали еще богаче на 540 млрд долл. Во время пандемии коронавируса состояния десяти богатейших людей мира выросли на 540 млрд долл. США. Как передает Укринформ, об этом сообщает BBC.



Отмечается, что эта сумма является эквивалентом расходов всех правительств стран "Большой двадцатки" для восстановления экономики во время пандемии COVID-19.



По данным международного объединения для борьбы с бедностью в мире Oxfam, такой суммы будет более чем достаточно для того, чтобы обеспечить всех в мире вакциной от коронавируса.



Отмечается, что за период с 18 марта по 31 декабря 2020 года состояния мировых миллиардеров в мире выросли с 3,9 трлн долл. США до 11,95 трлн долл. США.



Как сообщал Укринформ, в мире по состоянию на утро 25 января зафиксировано 99 774 351 случай COVID-19, в частности 2 139 031 - летальный, выздоровели 71 746 746 человек.



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