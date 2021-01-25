Китай стал мировым лидером по привлечению иностранных инвестиций Впервые за несколько десятилетий мировым лидером по привлеченным иностранным инвестициям стали не США, а Китай. По данным Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), в 2020 году в китайскую экономику было инвестировано $163 млрд из-за рубежа, что на 4% больше, чем годом ранее.



Стать мировым лидером Китаю помог не собственный рост иностранных инвестиций, а значительное падение этого показателя у других стран, в том числе США. Американская экономика в ушедшем году сумела привлечь всего $134 млрд — почти вдвое меньше, чем в 2019 году.



Объем иностранных инвестиций в экономику США вообще сокращался на протяжении всего срока президентства Дональда Трампа. В 2016 году этот показатель достиг своего пика в $472 млрд, после чего падал из года в год, в то время как инвестиции в Китай, пусть и не значительно, но неизменно росли.



В целом по миру объем иностранных инвестиций в год пандемии COVID-19 обвалился на 42% — с $1,5 трлн в 2019 году до $859 млрд по итогам прошлого года. Это самый низкий показатель в XXI веке: даже в период мирового финансового кризиса объем инвестиций был примерно на 30% выше нынешнего уровня.



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