По итогам 2020 года бизнес вывел за границу дивиденды на общую сумму 3,7 млрд долл., что на 19,4% больше, чем годом ранее. Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка Украины (НБУ) в ответ на запрос агентства Українські новини.
В НБУ отметили, что в конце 2020 году объемы репатриации дивидендов выросли, однако это был временный всплеск, связанный с переносом части выплат с первой половины года.
В то же время Национальный банк сохранил прогноз репатриации дивидендов на 2021 на уровне 3,3 млрд долл., что соответствует среднему значению выведенных дивидендов в предыдущие годы.
Как сообщалось, в 2019 году НБУ снял лимиты на перечисление дивидендов за границу или на счета нерезидентов в Украине.
Национальный банк Украины оценивал объем репатриированных в 2019 году дивидендов на уровне 3-3,5 млрд долл., тогда как в 2018 году он составил 3,3 млрд долл., в 2017 году – 1,8 млрд долл.