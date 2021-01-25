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Бизнес вывел за границу дивиденды на общую сумму 3,7 млрд долл.

25.01.21 15:34 , Бизнес Цензор
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По итогам 2020 года бизнес вывел за границу дивиденды на общую сумму 3,7 млрд долл., что на 19,4% больше, чем годом ранее. Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка Украины (НБУ) в ответ на запрос агентства Українські новини.

В НБУ отметили, что в конце 2020 году объемы репатриации дивидендов выросли, однако это был временный всплеск, связанный с переносом части выплат с первой половины года.

В то же время Национальный банк сохранил прогноз репатриации дивидендов на 2021 на уровне 3,3 млрд долл., что соответствует среднему значению выведенных дивидендов в предыдущие годы.

Как сообщалось, в 2019 году НБУ снял лимиты на перечисление дивидендов за границу или на счета нерезидентов в Украине.

Национальный банк Украины оценивал объем репатриированных в 2019 году дивидендов на уровне 3-3,5 млрд долл., тогда как в 2018 году он составил 3,3 млрд долл., в 2017 году – 1,8 млрд долл.

МинПром

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