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Украина и Вьетнам возобновят работу над соглашением о зоне свободной торговле

25.01.21 14:40 , Интерфакс-Украина
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Украина и Вьетнам возобновят работу над соглашением о зоне свободной торговле (ЗСТ), сообщил заместитель министра экономики - торговый представитель Украины Тарас Качка.

"Мы договорились возобновить работу над соглашением о свободной торговле с Вьетнамом. В идеале в этом году выйдем на формальный переговорный процесс", - написал он в Facebook в понедельник по итогам первого в 2021 году заседания совместной межправительственной комиссии с Вьетнамом.

Он добавил, что Украина и Вьетнам завершают заключения межведомственных договоров по ветеринарии и карантину растений. "Эти договора на завершающей стадии", - отметил Качка.

Он подчеркнул, что по итогам 2020 года товарооборот между Украиной и Вьетнамом вырос на 22,5% - до $644,65 млн, а экспорт Украины в эту страну за минувший год вырос на 92% - до 184,5%.

"Большая доля импорта из Вьетнама - это электроника и механическое оборудование (...) Львиная доля украинского экспорта во Вьетнам - зерновые", - уточнил торгпред.

Качка также указал, что опросы бизнеса показывают его заинтересованность в ЗСТ с этой страной. Что же касается самого Вьетнама, он заинтересован в промышленном и научном сотрудничестве: от технологий в обработке кожи, производства удобрений и добыче титана до сотрудничества в сфере космоса и авиации. Помимо этого, речь идет о промышленной кооперации и проектах по поставкам железнодорожного оборудования, грузовых автомобилей, компрессорного оборудования, самолетов и авиаоборудования, добавил он.

МинПром

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