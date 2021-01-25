В Японии экспорт стали упал на 5% По данным Министерства финансов Японии, в 2020 г. национальные компании отправили на экспорт 31,26 млн т стальной продукции и полуфабрикатов, что на 4,8% меньше, чем годом ранее.



Спрос на японскую продукцию за рубежом оказался более устойчивым, чем на внутреннем рынке, где потребление значительно упало вследствие эпидемии коронавируса и связанных с ней карантинных мероприятий.



В частности, по итогам 11 месяцев экспорт японской стальной продукции в Китай вырос на 18,4% по сравнению с аналогичным периодом годичной давности до 5,47 млн т, а на Тайвань — на 13,0%, до 2,29 млн т. В целом около 79% японского экспорта стали пришлось на страны Азии.



При этом, как сообщает Japan Iron and Steel Federation (JISF), в 2020 г. объем выплавки стали в Японии сократился на 15,9% по сравнению с предыдущим годом до 73,76 млн т.



Импорт черных металлов в Японию составил в 2020 г. около 6,6 млн т, что на 21% меньше по сравнению с предыдущим годом.



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