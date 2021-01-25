Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Метинвест направил 14 млн грн на модернизацию системы водоотлива ИнГОКа

25.01.21 15:14 , 0564 Сайт города Кривого Рога
печать
размер текста:

В карьере Ингулецкого ГОКа обновили систему водоотлива. Для поддержания производственной мощности на западном борту перенесли водоотводные трубы. Инвестиции в проект составили более 14 млн грн.

По проекту проложили две ветки труб по 975 м каждая, подготовили зумпф на дне карьера. Также построили линии электропередач для насосов. На сегодня запущена одна ветка, вторая – в резерве для дальнейшего переноса второй части насосов.

Перенос труб водоотлива позволит начать работы на горизонте -240, где ранее добыча руды не проводилась. А по мере развития горных работ существующую насосную станцию можно будет перемещать по дну карьера. Обновление системы на 9% увеличило производительность насосов.

"Стабильная работа карьера зависит от множества факторов. Это и переоборудование парка техники, и перенос электросетей, и модернизация водоотвода. Последнее – позволит сделать работу более безопасной, поможет избежать подтопления и сохранит производственные мощности карьера", - отметил начальник цеха карьер Ингулецкого ГОКа компании "Метинвест" Александр Иванов.

Напомним, в прошлом году в модернизацию производства ИнГОК инвестировал 67,4 млн долл. Эти средства направили, в том числе, на приобретение двух буровых станков, ЭКГ-12К и замену насосного парка Рудообогатительной фабрики №1.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
15:34
Бизнес вывел за границу дивиденды на общую сумму 3,7 млрд долл.
14:45
В Японии экспорт стали упал на 5%
14:40
Украина и Вьетнам возобновят работу над соглашением о зоне свободной торговле
14:30
Нафтогаз хочет потратить 3 млн евро на суд со Словакией
14:15
В Индонезии решили поставлять никелевую руду для китайского производителя аккумуляторов
13:55
Vale возобновила производство окатышей
13:39
Украина уже сожгла почти четверть запасов газа
13:26
Суточная добыча газа в Украине упала до минимума за пять лет
13:15
Рада хочет получить отчет от НКРЭКУ по коммунальным тарифам
12:54
Мощности ВИЭ в Украине за год выросли на 22%, до 8,5 ГВт
12:42
Комитет по вопросам экономразвития требует скорейшего рассмотрения законопроекта о локализации
12:27
В 2020 году группа НЛМК незначительно увеличила выплавку стали
12:02
В мире снизился спрос на алюминий
11:55
Укроборонпром ищет зарубежного инвестора для постройки второго самолета Мрия
11:31
На выплату субсидий требуется еще 10 млрд грн
11:05
Байден заявил об усилении кризиса в США
10:41
Мотор Сич отремонтирует вертолеты МИ-8 для Грузии
10:15
ММКИ продолжает экологическую модернизацию
09:39
Укрзализныця намерена принять комплекс мер по предотвращению хищения грузов
09:16
В Германии призывают установить мораторий на прокладку Северного потока-2
22.01.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!