Метинвест направил 14 млн грн на модернизацию системы водоотлива ИнГОКа В карьере Ингулецкого ГОКа обновили систему водоотлива. Для поддержания производственной мощности на западном борту перенесли водоотводные трубы. Инвестиции в проект составили более 14 млн грн.



По проекту проложили две ветки труб по 975 м каждая, подготовили зумпф на дне карьера. Также построили линии электропередач для насосов. На сегодня запущена одна ветка, вторая – в резерве для дальнейшего переноса второй части насосов.



Перенос труб водоотлива позволит начать работы на горизонте -240, где ранее добыча руды не проводилась. А по мере развития горных работ существующую насосную станцию можно будет перемещать по дну карьера. Обновление системы на 9% увеличило производительность насосов.



"Стабильная работа карьера зависит от множества факторов. Это и переоборудование парка техники, и перенос электросетей, и модернизация водоотвода. Последнее – позволит сделать работу более безопасной, поможет избежать подтопления и сохранит производственные мощности карьера", - отметил начальник цеха карьер Ингулецкого ГОКа компании "Метинвест" Александр Иванов.



Напомним, в прошлом году в модернизацию производства ИнГОК инвестировал 67,4 млн долл. Эти средства направили, в том числе, на приобретение двух буровых станков, ЭКГ-12К и замену насосного парка Рудообогатительной фабрики №1.



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