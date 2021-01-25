Нафтогаз хочет потратить 3 млн евро на суд со Словакией НАК "Нафтогаз Украины" намерена договориться с юридической фирмой Covington & Burling LLP об исследовании возможности инициирования инвестиционного арбитражного производства против Словакии за 3,25 млн евро (без НДС). Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro, передают Українські Новини.



При этом изначально стоимость тендера составляла 15 млн евро.



Согласно тендерной документации предметом закупки являются юридические услуги, связанные с исследованием возможности инициирования инвестиционного арбитражного производства против Словацкой Республики в интересах НАК "Нафтогаз Украины".



Уточняется, что закупка юруслуг производится в связи с действиями представителей Словакии, которые связаны с выполнением арбитражного решения, принятого в пользу компании Italia Ukraina Gas Spa.



Срок предоставления услуг - до 1 февраля 2024 года.



Также в торгах принимала участие компания Shearman & Sterling LLP с предложением в 11,69 млн евро.



"Нафтогаз" и IUGAS в 2003 году заключили контракт, который предусматривал поставки НАКом газа в период с 1 января 2004 года по 31 декабря 2013 года в объеме до 1,3 млрд куб. м в год по цене 110 долларов за тыс. куб. м.



19 декабря 2012 года Стокгольмский арбитраж обязал "Нафтогаз" выполнить контракт с IUGAS и взыскать с НАКа 12,7 млн долларов за недопоставку газа.



При этом "Нафтогаз" нарастил убыток до 17 млрд грн за 3 квартала 2020 года.



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