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В Индонезии решили поставлять никелевую руду для китайского производителя аккумуляторов

25.01.21 14:15 , Металлоснабжение и сбыт
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Китайский производитель лития для аккумуляторов Jiangxi Ganfeng подписал соглашение о закупках латеритной никелевой руды у индонезийской компании Silkroad Nickel в течение 10 лет.

О сроке начала поставок пока не сообщается, но эта сделка, по-видимому, станет первым случаем отступления правительства Индонезии от введенного в начале 2020 г. запрета на экспорт данного сырья.

По условиям соглашения, китайская компания обязуется приобретать не менее 1 млн т руды в год, что соответствует около 18 тыс. т в пересчете на никель, в течение десяти лет с возможным расширением на 500 тыс. т в год и продлением еще на пять лет.

Кроме того, стороны будут сотрудничать в реализации проектов, направленных на выпуск продукции с более высокой добавленной стоимостью, вплоть до изготовления аккумуляторов для электромобилей. Правительство Индонезии рассчитывает, что к 2025 г. страна станет крупным производителем и экспортерам машин с электродвигателями.

В 2020 г. индонезийские компании активно расширяли производство никелевой продукции. По официальным данным, валовый выпуск ферроникеля, никельсодержащего чугуна (NPI) и никелевого штейна увеличился соответственно на 27%, 10,2% и 27,4% по сравнению с предыдущим годом и достиг соответственно 1,46 млн т, 860,5 тыс. т и 91,7 тыс. т.

МинПром

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