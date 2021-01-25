Рада хочет получить отчет от НКРЭКУ по коммунальным тарифам

Верховная Рада хочет заслушать руководство Нацкомиссии по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Заслушать руководство ведомства хотят на этой неделе.
Об этом заявил глава ВР Дмитрий Разумков в ходе заседания согласительного совета парламента.
"Звучало предложение пригласить руководство НКРЭКУ и заслушать информацию о том, что находится в зоне их ответственности. Я думаю, мы сможем это сделать на этой неделе", - сказал спикер Рады.
Д.Разумков отметил, что пригласить руководство могут через постановление, либо же НКРЭКУ предложит формат встречи в сессионном зале.
"Через постановление или, возможно, они нам формат встречи в зале Верховной Рады предложат для того, чтобы мы не голосовали постановление об информировании Верховной Рады по поводу их деятельности", - сказал он.
Напомним, украинцам могут компенсировать субсидиями потери за коммуналку за январь. Парламент планирует обратиться к правительству по этому поводу.
Ранее и.о. министра энергетики Украины Юрий Витренко заявил, что те потребители, которые могут платить рыночную цену за газ в 6,99 гривны за кубометр, платят ее. Те, кому нужна помощь от государства, получат субсидию.