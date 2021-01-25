Суточная добыча газа в Украине упала до минимума за пять лет Суточная добыча природного газа в Украины 20 января упала до 51,6 млн кубометров, что является самым низким значением за последние 5 лет (с марта 2016 года).



Об этом свидетельствуют оперативные данные ООО "Оператор ГТС Украины", передает отраслевое издание ExPro.



По сравнению с предыдущими сутками ​​добыча сократилась на 4% (2,4 млн куб. м). В сравнении со среднесуточным значением за 2020 год добыча сократилась на рекордные 7% (3,7 млн куб. м).



Как отмечает издание, последний раз суточная добыча был ниже в марте 2016 года (49,5 млн куб. м).



Напомним, Украина в 2020 сократила добычу природного газа на 2% – до 20,2 млрд кубометров. в том числе государственные компании добыли 15,3 млрд куб. м. Остальные 4,9 млрд кубомеров добыли частные компании.



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