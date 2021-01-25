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Мощности ВИЭ в Украине за год выросли на 22%, до 8,5 ГВт

25.01.21 12:54
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В 2020 году общая мощность объектов возобновляемой электроэнергетики выросла на 22% и достигла 8,5 ГВт.

Как сообщает пресс-служба Госэнергоэффективности, инвестиции в строительство 1,6 ГВт новых генерирующих мощностей в прошлом году оцениваются в 1,2 млрд евро.

В том числе в эксплуатацию введены солнечные электростанции общей установленной мощностью 1169 МВт, домашние СЭС на 226 МВт, ветроэлектростанции на 144 МВт, электростанции на биомассе мощностью 22 МВт, электростанции на биогазе на 10 МВт и 3 МВт объектов малой гидроэнергетики.

Как сообщалось, по данным Госэнергоэффективности, в 2020 году частные домохозяйства подключили 7 963 домашних солнечных электростанций общей установленной мощностью 226 МВт, тогда как в 2019 году было установлено 14 518 домашних СЭС общей мощностью 396 МВт.

МинПром

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